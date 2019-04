Organisatoren GP Ferdi Van Den Haute schenken cheque van 1.000 euro aan Teledienst Ninove Claudia Van den Houte

08 april 2019

10u28 0 Ninove Het organisatiecomité van de Grote Prijs Ferdi Van Den Haute heeft een cheque van 1.000 euro geschonken aan Teledienst Ninove.

Teledienst Ninove zet zich in voor de allerarmsten in de samenleving. Met de sociale kruidenier helpt ze jaarlijks zo’n honderd gezinnen die leven onder de armoedegrens. De gezinnen kunnen er terecht voor het aankopen van basisproducten aan een goedkopere prijs. Er is ook een ontmoetingsruimte, waar Teledienst één keer per maand een gratis ontbijt voor de klanten van de sociale kruidenier organiseert. Naast de organisatie van de sociale kruidenier, neemt Teledienst ook de organisatie van het praatcafé en het sociaal restaurant in Ninove op zich, en organiseert het projecten om mensen in armoede te betrekken in het culturele leven.

De Grote Prijs Ferdi Van Den Haute wordt sinds 2014 georganiseerd door het organisatiecomité Ferdi Van Den Haute Classic. Het comité bestaat hoofdzakelijk uit vijf Eldoradofietsers die de kar trekken en elk jaar kunnen rekenen op de steun van de rest van de club en café Eldorado in Zandbergen.