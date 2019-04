Optreden van populaire Ketnetband LikeMe tijdens opgefriste Witte Donderdag-festiviteiten Claudia Van den Houte

12 april 2019

16u54 0 Ninove De handelaars in Ninove organiseren donderdag tal van festiviteiten naar aanleiding van Witte Donderdag.

Op Witte Donderdag zijn er jaarlijks verschillende activiteiten in het Ninoofse stadscentrum. Dit jaar zorgden de handelaars voor een opfrissing van het evenement. Zo konden ze de populaire Ketnetband LikeMe strikken voor een optreden. Dat zal rond 19 uur plaatsvinden op de Graanmarkt. “Tussen 17 uur en 20 uur maken twee Disneyfiguren - Elsa en Peter Pan - hun opwachting in de Lavendelstraat en de Geraardsbergsestraat”, vertelt Pascal Carael, één van de organiserende handelaars. “Nieuw is ook de rommelmarkt in de Geraardsbergsestraat en de danshappening aan de toekomstige doorsteek in de Beverstraat, waar vroeger Watté was. Daar zal er ook een suikerworp zijn met suikerwafels.”

In de Lavendelstraat zal een dj de straat opfleuren met een leuk melodietje, op de Centrumlaan zal een stormbaan van 17 meter staan en er zijn verschillende springkastelen in de winkelstraten. De traditionele autoshow zal niet plaatsvinden op het Niniaplein, maar wel verspreid over een deel van de Centrumlaan. De winkels in het stadscentrum zijn vanaf 16 uur tot minstens 20 uur open. “Het is een volledig nieuw concept omdat het evenement de laatste jaren achteruit ging”, aldus Carael.