Opnieuw meerdere ruiten beschoten met projectiel, voor het eerst ook verdacht voertuig opgemerkt Dit keer meerdere wagens beschadigd op Denderhoutembaan, voor het eerst ook melding van verdacht voertuig Koen Baten

09 december 2018

11u37 0

Op de Denderhoutembaan in Ninove zijn opnieuw enkele autoruiten beschoten door de vandalen die al een hele tijd aan de gang zijn. Dit keer gebruikten ze moeren om de ramen te vernielen. Opnieuw werden er al vijf ramen vernield.

Ook op de Ninoofsesteenweg in Denderhoutem werden ruiten stukgeschoten door de vandalen. Dit keer zag een van de eigenaars wel een verdacht voertuig in de buurt. Het gaat om een Ssaygon type Rexton. Of deze wagen effectief iets met de feiten te maken heeft is op dit moment nog niet duidelijk.