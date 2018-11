Opmerkelijk: Bovenhoekstraat en Outerstraat staan vol parkeerborden Claudia Van den Houte

20 november 2018

10u00 0 Ninove Heel wat inwoners van Outer kijken momenteel raar op als ze door hun straat rijden. De stad Ninove plaatste in een paar straten vele tientallen parkeerborden.

In de Bovenhoekstraat en in de Outerstraat kun je niet naast de parkeerborden kijken. Ze werden maandag en dinsdag geplaatst bij de parkeervakken die recent werden aangebracht in de straten. Ook daarover waren er al klachten van bewoners, aangezien er nu minder parkeerplaatsen zouden zijn. Elk bord duidt het einde en het begin van een parkeerstrook aan. “De borden zijn wettelijk verplicht. We kunnen hier niet onderuit”, zegt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen/Groen). “Het parkeren geldt telkens vanaf het bord tot het volgend kruispunt. Als de borden er niet staan, kan je niet optreden bij overtredingen. Zeker in een wijk als deze, waar er een hoge parkeerdruk en er veel verkeer is, moet er kunnen opgetreden worden.”

“In de toekomst kunnen we het aantal borden wel reduceren met afstandsborden, waarbij er alleen een bord aan het begin van de parkeerzone moet worden geplaatst. Het bord vermeldt de afstand waarover er geparkeerd mag worden. Maar zelfs dan zullen er nog flink wat borden geplaatst moeten worden.” Vande Winkel hoopt dat de Vlaamse overheid de regels voor parkeerborden aanpast. “Zo zou de wegcode kunnen bepalen dat je binnen geparkeerde parkeervakken mag parkeren.”

De bewoners vinden de ‘overload’ aan parkeerborden in hun straat allerminst geslaagd. “Dit is rampzalig. Het lijkt nergens op”, vindt Luc Geeroms uit de Bovenhoekstraat. “Ik heb dit nog in geen enkele gemeente gezien. De stad zou beter andere zaken aanpakken, zoals de veiligheid van fietsers op het kruispunt aan Pizzatalia in de Outerstraat. Autobestuurders kijken daar alleen naar links omdat er eenrichtingsverkeer is voor auto’s, maar zien rechts de aankomende fietsers of voetgangers niet. Er zou een spiegel geplaatst kunnen worden zodat wij als fietsers de auto’s vanuit de Outerstraat zien komen of er zou een vluchtheuvel aangelegd kunnen worden”, aldus Geeroms. “Dat is een bevoegdheid van het gewest. We hebben een drempel aangevraagd, maar hebben nog geen antwoord gekregen”, aldus Vande Winkel.