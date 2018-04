Opencampusdag GO! 16 april 2018

Het GO! Atheneum Ninove en de Middenschool Ninove houden een 'Open Campusdag' op zaterdag 21 april voor geïnteresseerde ouders, sympathisanten, alumni enzovoort. Van 14 uur tot 17 uur openen de deuren in de Dreefstraat en de Astridlaan. In de Middenschool zijn er geleide rondleidingen doorheen de school en is er een dessertenbuffet gemaakt door de leerlingen. In het GO! Atheneum Ninove is er onder meer een tentoonstelling van werken van leerlingen van de KSO-richting in de nieuwbouw en is er een liveoptreden van de schoolband.





(CVHN)