Open Vld staat voor moeilijke klus: N-VA en Samen overtuigen nadat partijen voor oppositie kozen Indien liberalen mislukken, worden mogelijk Forza-schepenen verkozen via geheime stemming Claudia Van den Houte

02 december 2018

17u42 0 Ninove 1 december: dat was de deadline die Open Vld Forza Ninove-kopman Guy D’haeseleer had gegeven om een bestuursmeerderheid te vormen. Open Vld zal nu het initiatief nemen om gesprekken op te starten met Samen en N-VA. Ze staat voor een moeilijke klus, want beide partijen kozen voor oppositie. Als ze mislukt, lonkt er een schepencollege met Forza-schepenen via geheime stemming. “Dan zullen wij wellicht geen kandidaat-schepenen voordragen”, aldus Open Vld.

Forza Ninove behaalde met 40 procent een monsterscore in Ninove. Aangezien de andere partijen geen coalitie met Forza willen vormen, moet kopman Guy D’haeseleer op zoek naar twee verkozenen van andere partijen om een meerderheid te kunnen vormen. Open Vld vreesde dat D’haeseleer de situatie liet aanslepen tot de stad onbestuurbaar zou zijn en gaf hem een deadline. Als er op 1 december nog geen nieuwe bestuursmeerderheid zou zijn, zou ze als tweede grootste partij zelf het initiatief nemen om gesprekken op te starten. Dat is ze nog steeds van plan. “We zullen eerstdaags de gesprekken starten, zowel met Samen als met N-VA, om te proberen een meerderheid op de been te brengen”, zegt Yves Evenepoel, voorzitter van Open Vld Ninove. Aangezien burgemeester Tania De Jonge vrijdagavond moest worden opgenomen in het ziekenhuis en er enkele dagen moet blijven voor verder onderzoek, zal dat wellicht pas over enkele dagen gebeuren.

Een meerderheid op de been brengen zonder Forza wordt niet makkelijk, aangezien zowel N-VA als Samen eerder al lieten weten voor oppositie te kiezen. “Het is een feit dat de andere partijen hebben aangegeven te kiezen voor de oppositie, maar we zijn er ook van overtuigd dat, gezien de huidige situatie, zij wellicht ook naar hun kiezers toe een bestuurlijke verantwoordelijkheid willen nemen. Het gaat hier trouwens over de 60 procent kiezers die niet voor Forza Ninove hebben gestemd”, aldus Evenpoel.

“Wij hebben een startnota voorbereid waarin punten weer te vinden zijn van alle partijen, ook die van Forza. We gaan deze kiezers van niet de wacht aan zeggen. Er is trouwens veel van het Forza-programma weer te vinden bij alle andere democratische partijen, maar dan wel in een humanere bewoording.”

Als het Open Vld niet lukt om N-VA en Samen te overtuigen een coalitie te sluiten en Guy D’haeseleer komt deze maand ook niet meer met meerderheid op de proppen, dan zullen de nieuwe schepenen in januari op de gemeenteraad worden gekozen via een geheime stemming. “Als het ons niet lukt zal de geheime stemming van de schepenen het laatste redmiddel zijn, maar we zijn van mening dat dit niet de oplossing is voor Ninove.” Op die gemeenteraad kunnen alle partijen dan schepenen voordragen en is alles mogelijk. Als alle partijen schepenen voordragen, kan het schepencollege in theorie uit alle partijen bestaan, maar ook een schepencollege van slechts één partij kan perfect.

Het ziet er naar uit dat als het tot een geheime stemming komt, er veel kans is dat die een schepencollege met alleen schepenen van Forza Ninove zal oplleveren. Open Vld zegt waarschijnlijk geen kandidaat-schepenen te zullen voordragen op een eventuele geheime stemming. “Wij hebben niet de intentie om een schepen voor te dragen in een schepencollege waar ook iemand van Forza deel uit maakt. Ik betwijfel ook dat andere democratische partijen dit wel zouden doen. Het resultaat zal waarschijnlijk een minderheidsbestuur zijn”, besluit Evenepoel.