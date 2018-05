Open Vld heeft volledige lijst klaar 07 mei 2018

02u29 0

Meerderheidspartij Open Vld heeft haar volledige kandidatenlijst voorgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Naast de gekende namen, zijn er ook heel wat nieuwe gezichten. Zoals al bekend vervoegt Pascal Carael, voorzitter van de Karnavalraad, de lijst. Hij krijgt de tiende plaats. Onder de nieuwe namen bevindt zich onder meer ook Gianni Schotte. Hij behaalde al verschillende mooie titels in het karate. "Hij is een jong talent. Zijn discipline om zijn universitaire studies te combineren met karate topsport is ongezien", aldus burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). Nog een opvallende naam is Els De Groote. Zij is momenteel OCMW-raadslid voor N-VA, maar keert dus terug naar Open Vld. Met Done Cirpi hebben de liberalen ook een kandidate van Turkse afkomst. De Jonge noemt haar een schoolvoorbeeld van integratie. De lijstduwer voor Open Vld is een gekende naam: fractieleider en ondernemer Bruno Van der Haeghen. (CVHN)