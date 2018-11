Open Vld geeft Guy D’haeseleer deadline: “Vanaf 1 december nemen wij initiatief” Partij vreest dat Forza Ninove-kopman politieke toestand laat aanslepen Claudia Van den Houte

15 november 2018

18u38 0 Ninove Open Vld laat weten vanaf 1 december gesprekken te zullen opstarten indien Guy D’haesleer (Forza Ninove) er tegen dan nog niet in geslaagd is een bestuursmeerderheid te vormen. “We hebben het gevoel dat hij gewoon niets doet en wacht tot 31 december om de stad onbestuurbaar te verklaren”, zegt voorzitter Yves Evenepoel.

Guy D’haeseleer haalde met Forza Ninove een monsterscore met 40 procent van de stemmen en moet nu twee verkozenen van andere partijen overtuigen of gedoogsteun verkrijgen om te kunnen besturen in Ninove, want geen enkele partij wil met hem een coalitie vormen. Open Vld benadrukt dat D’haeseleer nog steeds aan zet is, maar voert de druk wel op. “We stellen vast dat Guy D’Haeseleer, een maand na de verkiezingen, niet verder komt dan ‘in alle rust en stilte gesprekken te voeren’ en blijft uithalen naar onze partij en burgemeester, door ons te beschuldigen van een ‘verrottingsstrategie’. Ons antwoord hierop is simpel maar duidelijk: stop met klagen en zagen en neem op een ernstige manier je verantwoordelijkheid op, de verkiezingscampagne is voorbij”, klinkt het bij het partijbestuur van Open Vld Ninove.

“We hebben het idee dat de verrottingsstrategie die hij ons verwijt net van zijn kant komt”, zegt Yves Evenepoel, voorzitter van Open Vld Ninove. “Er zal op 1 januari wellicht geen nieuw bestuur zijn. We hebben zelfs nog geen uitnodiging gehad om te praten, ook al blijft een samenwerking van onze partij met Forza Ninove uitgesloten. We hebben het gevoel dat hij gewoon niets aan het doen is en aan het wachten is tot 31 december om de stad onbestuurbaar te verklaren.”

Als het D’haeseleer niet lukt om een bestuursmeerderheid te vormen, dan zal Open Vld het initiatief nemen om gesprekken op te starten. “Het initiatief ligt bij Guy D’Haeseleer en als het hem lukt dan zullen we met volle overtuiging in de oppositie gaan om zijn beleid kritisch onder de loep te nemen. Maar als het hem niet lukt, vinden we dat we als tweede grootste partij met de tweede populairste lijsttrekker ook een poging moeten kunnen ondernemen om uit de impasse te raken. Wij zullen onze verantwoordelijkheid nemen vanaf 1 december omdat de Ninovieter niet verdient te moeten leven in een onbestuurbare stad. Het feit dat andere partijen aangeven te kiezen voor de oppositie maakt de slaagkansen niet groot. Als het niet lukt, dan hebben we het tenminste geprobeerd en onze verantwoordelijkheid niet ontlopen.”

“Niet opjagen”

Guy D’haeseleer is niet van plan om het tempo op te drijven: “Het is niet omdat ik nog niet gecommuniceerd heb dat ik nog niets heb gedaan”, reageert hij. “Ik zal de tijd nemen die ik nodig heb. Tania De Jonge is niet bezig met een nieuw stadsbestuur of met de verandering te brengen die de Ninovieter vraagt. En als Open Vld niet wil praten, dan moeten ze ook geen uitnodiging verwachten. Ik kan begrijpen dat ze zenuwachtig zijn, maar ik ga mij door Open Vld niet laten opjagen.”

“We beseffen dat er veel kiezers op Forza Ninove hebben gestemd omwille van onzekerheden of angst over maatschappelijke ontwikkelingen waar we als burgers, maar ook als politici (zeker lokaal) schijnbaar weinig vat op lijken te hebben”, aldus Open Vld nog. “Kiezers grijpen dit aan om voor radicale verandering te kiezen. We willen duidelijk maken dat we deze kiezers niet uitsluiten, maar opnieuw willen overtuigen door het voeren van een nog beter en eerlijker beleid en bestuur.”