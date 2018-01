OPC-parkingshop ligt voortaan op Kerkplein 02u50 0 Foto Claudia Van den Houte De nieuwe locatie van de parkingshop op het Kerkplein. Ninove De parkingshop van parkeerbedrijf Optimal Parking Control (OPC) is verhuisd naar het Kerkplein.

Wie vragen heeft over zijn of haar parkeerretributie, inlichtingen wil over het parkeerbeleid of een bewonerskaart wil aanvragen of verlengen, kan voortaan dus op de nieuwe locatie terecht. Schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen/Groen) vindt de nieuwe locatie alvast een verbetering.





"De parkingshop ligt nog vlakbij het centrum, maar ligt niet echt meer in de winkelzone", aldus Vande Winkel. De openingsuren blijven onveranderd en zijn terug te vinden op www.parkeren.be/ninove/parkeerbeleid. (CVHN)