Op nippertje toch coalitie in Ninove, zónder Forza Ninove. Dries Van Langenhove plant ‘Mars voor Ninove’ Claudia Van den Houte

26 december 2018

23u00 38 Ninove Er is dan toch nog een coalitie gevormd in Ninove. Vanavond, nipt voor de deadline, is N-VA’er Joost Arents in coalitie gestapt met Open Vld en Samen.

De politieke partijen hadden tot vandaag, woensdag 26 december, de tijd om kandidaat-schepenen voor te dragen via een voordrachtsakte. Forza Ninove werd op 14 oktober de grootste partij in Ninove, met een monsterscore van 40 procent van de stemmen. Guy D’haeseleer kon echter geen enkele partij overtuigen om met hem in coalitie te treden. Ook een poging van Open Vld om een meerderheid te vormen mislukte omdat N-VA voor oppositie bleef kiezen.

Joost Arents, één van de twee verkozenen van N-VA in Ninove, sluit zich nu toch aan bij Open Vld en Samen om een meerderheid op de been te brengen. In persoonlijke naam, want zijn partij is daar niet mee akkoord. “Ik vond dat ik mijn nek moest uitsteken voor alle Ninovieters”, aldus Arents. “Ik wou niet dat Ninove in onbestuurbaarheid terechtkwam. Ik kon niet langer leven met het feit dat Ninove in een impasse zou blijven zitten. Ik heb Guy D’haeseleer tot op het laatste moment de kans gelaten om een coalitie te vormen. Toen heb ik contact opgenomen voor een gesprek met Tania De Jonge (Open Vld) en heb ik duidelijk gemaakt dat ik niet langer aan de zijlijn wou staan terwijl Ninove al maandenlang in een politiek uitzichtloze situatie verkeert. Ik besliste om mijn N-VA-petje af te zetten en mijn eigen petje op te zetten”, aldus Arents. Hij wordt drie jaar schepen en neemt daarna ontslag uit de gemeenteraad om zijn mandaat door te geven aan partijgenoot Kurt Van Den Driessche, die net niet verkozen raakte.

“Koerswijziging noodzakelijk”

“Zowel de verkozenen van Open Vld, Samen en N-VA beseffen dat de uitslag van de verkiezingen een belangrijk signaal is naar de politiek toe”, klinkt het in een gezamenlijke mededeling. “Een signaal dat men niet kan negeren of ontkennen. Ninove is de laatste jaren enorm veranderd en dat zorgt voor uitdagingen, ongerustheid en spanningen. Heel wat Ninovieters vinden een koerswijziging noodzakelijk. De grootste uitdaging voor de komende zes jaar zal dus niet zijn om de problemen te benoemen, ook niet om ze te erkennen, maar om constructieve, ambitieuze, maar ook realistische oplossingen te vinden om ze aan te pakken. De vorming van deze meerderheid is bijgevolg geen eenvoudige of evidente keuze, maar volgens ons wel de enige die de stad vooruit kan helpen en alle Ninovieters daarin wil betrekken en respecteren. Het wordt zeker geen wandeling door het park, maar falen is geen optie.”

“We beseffen dat een aantal inwoners ontgoocheld en zelfs boos zullen zijn, dat er tegenstand zal komen en dat we dus niet iedereen (meteen) zullen kunnen overtuigen. Toch durven we vragen om ons het voordeel van de twijfel te geven. De gemeenteraadsleden die vandaag hun nek uitsteken vertegenwoordigen uiteindelijk ook meer dan de helft van de kiezers. Het is niet omdat de grootste partij niet in de bestuursmeerderheid vertegenwoordigd is, dat we geen rekening houden met de bekommernissen van de kiezers die voor Forza hebben gestemd, integendeel, we hebben de ambitie uitgesproken om een oplossing te bieden voor de uitdagingen, problemen en spanningen waarmee iedere Ninovieter wordt geconfronteerd. We zullen dit doen in maximale transparantie en communicatie naar de burger en bevolking toe, met inspraakmomenten en participatiemogelijkheden.”

Startnota

De nieuwe coalitie, met 17 op 33 zetels een zeer nipte meerderheid, heeft al een startnota met verschillende beleidsthema’s. Onder de noemer ‘een veilig Ninove’ pleit ze voor een forse uitbreiding van het politiekorps, een uitbreiding van de gemeenschapswachten, van het cameranetwerk, van het aantal buurtinformatienetwerken, het uitrusten van politieagenten met bodycams en van politiewagens met dashcams, meer politiepatrouilles te voet en per fiets... Ze wil ook Ninovieters dichter bij elkaar brengen door onder meer het buddyproject om kwetsbare mensen te ondersteunen uit te breiden en voluit inzetten op de taalkennis van nieuwkomers.

“Slag in het gezicht: op naar volstrekte meerderheid in 2024”

Guy D’haeseleer, de voorman van Forza Ninove, is niet bereikbaar voor commentaar, maar hij schrijft op Facebook dat hij binnen zes jaar een absolute meerderheid wil halen. “Dit is een slag in het gezicht van een groot deel van de Ninovieters in het algemeen, en de Vlaamsgezinde kiezers in het bijzonder. Ik hoop dat hij (Joost Arents, red.) het lef heeft om zes jaar te blijven zetelen. Deze laffe houding geeft me de moed om er vanaf 3 januari in te vliegen, samen met mijn 15-koppige fractie. Op naar de volstrekte meerderheid in 2024.”

Protestmars

Dries Van Langenhove, de oprichter van de extreemrechtse organisatie Schild & Vrienden, plant een ‘Mars voor Ninove’ op 3 januari bij de aanstelling van de nieuwe coalitie.

Op sociale media circuleert bovendien een oproep om de nieuwjaarsreceptie van de stad Ninove op 6 januari te verstoren.