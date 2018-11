Oost-Vlaanderen krijgt voor het eerst prinses andersvaliden Claudia Van den Houte

21u14 0 Ninove Oost-Vlaanderen krijgt voor het eerst een prinses mindervaliden. Er komt een andersvaliden- en seniorenverkiezing van Oost-Vlaanderen. De primeur werd bekendgemaakt tijdens de opening van carnaval Denderleeuw.

De andersvaliden- en seniorenverkiezing zal plaatsvinden in deelgemeente Welle, op 1 december in de gemeentelijke basisschool. “Tien jaar geleden hadden we al eens een seniorenprinses, maar nu zal er voor het eerst ook een prinses andersvaliden zijn”, vertelt Hubert Meuleman van de Prinsengarde. “Ik ben tevreden dat we zowel een kandidaat voor de senioren als voor de andersvaliden hebben gevonden.”

Nancy Van Huffel is kandidaat prinses andersvaliden en Hilde De Neef is kandidaat seniorenprinses. Beide dames wonen in Denderleeuw. “Ik heb 14 jaar geleden een zwaar ongeval gehad”, vertelt Nancy. “Mijn rug was gebroken en mijn beide voeten zitten nu nog vol metaal. De dokters hadden me gezegd dat ik levenslang in een rolstoel zou zitten, maar ik heb nogal een koppig karakter.” Nancy is een groot carnavalsliefhebber. “Ik ben nog prinses carnaval geweest in 1992 en in 1994. Nu, 25 jaar later, kriebelt het terug. Dat je andersvalide bent, betekent niet dat je geen carnaval meer kunt vieren.”