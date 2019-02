Ook Ninoofse politiekers van verschillende partijen bezorgd over klimaat Claudia Van den Houte

06 februari 2019

17u50 1 Ninove Ook in Ninove is er steeds meer bezorgdheid rond de klimaatopwarming bij verschillende politieke partijen.

Eerder kondigde Jong Vld Ninove aan een klimaatenquête te zullen voeren bij Ninoofse jongeren. Nu vraagt Jong N-VA zich af of het klimaatactieplan van Ninove sinds maart 2016 in een mini-ijstijd zit. In 2016 heeft de stad Ninove de burgemeestersconvenant ondertekend om de klimaatdoelstellingen van 2020 te behalen. Om te kunnen evalueren of een ondertekenaar zijn doelstellingen haalt, wordt gevraagd elk tweede jaar na de goedkeuring van zijn actieplan voor het beperken van en het zich aanpassen aan de klimaatverandering, een monitoringrapport in te dienen én te publiceren.

Jong N-VA vraagt zich af of dit monitoringsverslag al ergens gepubliceerd is, aangezien het nog niet te vinden is op de website van de stad of op de site van het burgemeestersconvenant zelf. “We zijn uiteindelijk al bijna drie jaar na de ondertekening. Dat is nu net wat de ‘brossers voor de bossen’ aanklagen: het duurt allemaal veel te lang voordat de politiek iets onderneemt voor ons klimaat”, aldus Jong N-VA voorzitter Niklas Arents.

Volgens schepen van Klimaat Wouter Vande Winkel (Samen/Groep) is het verslag al klaar sinds juni 2018. “Door een technisch probleem bij de website van het burgemeestersconvenant is de rapportage nog niet verschenen. We hebben pas op 22 januari de bevestiging gekregen dat het probleem is opgelost. Het probleem lag dus niet bij ons”, aldus Vande Winkel. “Ik denk dat we als stad goed bezig zijn op vlak van acties voor het klimaat. Zo wordt het nieuwe bedrijventerrein Doorn Noord een plusindustrieterrein, dat meer energie oplevert dan het verbruikt, wordt het nieuwe politiekantoor energieneutraal, kregen twintig bedrijven energiescans, wat 380 ton energie per jaar bespaard, gaan we als stad bij inwoners met renovatieplannen langs om advies te geven over hoe ze energie kunnen besparen, vergroenen we ons wagenpark en staan we voor ‘Energielandschap Denderland’ het verst van Vlaanderen: we halen zeker het doel van vier extra windmolens.”