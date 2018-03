Onteigeningen N8 kosten 23 miljoen WONING- EN GRONDINNAMES BIJNA VIER KEER ZO DUUR DAN WERKEN ZELF CLAUDIA VAN DEN HOUTE

09 maart 2018

02u42 0 Ninove De onteigeningen voor de heraanleg van de Brusselsesteenweg (N8) zullen zo'n 23 miljoen euro kosten. Dat is bijna vier keer zoveel dan de kostprijs voor de werken zelf, die op 6 miljoen euro wordt geschat. Er zijn 192 eigenaars betrokken bij de onteigeningen. De procedure gaat nog dit voorjaar van start.

Bij de bewoners van de Brusselsesteenweg heerste al langer ongerustheid over de onteigeningen voor de heraanleg van de gewestweg. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), dat belast is met de onteigeningen, beloofde alle bewoners te informeren van zodra het besluit was getekend. Dat is intussen gebeurd. Uit de antwoorden van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) op parlementaire vragen van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) blijkt dat de onderhandelingen en schattingen voor de innames nog dit voorjaar van start gaan. De minister doet nog geen uitspraak over wanneer alle innames rond zullen zijn, aangezien het om veel onteigeningen gaat.





Er zijn 192 verschillende eigenaars bij betrokken. Er zijn grote verschillen in hoeveel er onteigend moet worden. In sommige gevallen moet er bijvoorbeeld maar enkele meters van een oprit onteigend worden, maar in andere gevallen ligt bijna heel de woning voor de rooilijn. "Er wordt rekening gehouden met de diverse situaties op het terrein. Innames waarbij woningen zijn getroffen door de rooilijn en die worden ingenomen in kader van de herinrichting, zullen het eerst aan de beurt komen wat betreft informatieverstrekking en opstart van de onteigeningsprocedure", klinkt het in een antwoord van Weyts aan D'haeseleer.





De onteigeningen kosten de Vlaamse overheid veel geld. Zo is de totale kost geschat op 23 miljoen euro. Het investeringsbedrag voor de werken is voorlopig geraamd op 6 miljoen euro. Het voorontwerp voor de werken is afgewerkt en goedgekeurd. De werken zullen starten nadat de onteigeningen volledig rond zijn.





Verkeersveiligheid

De Brusselsesteenweg (N8) wordt heringericht om de verkeersveiligheid te verhogen, met een nieuwe rijweg en nieuwe fietspaden. Bovendien wordt een middenberm aangelegd zodat gevaarlijke linksafslaande bewegingen worden verhinderd. Er komen wel keerpunten. Filip De Vriendt, die zes jaar geleden een woning kocht op de N8 en pas wist dat hij zou worden onteigend toen hij al aan het renoveren was, kreeg intussen al meer informatie. Hij betaalt al zes jaar af voor een woning die staat te verkommeren. "We kregen een officiële onteigeningsbrief en er was een infovergadering. We leven dus op hoop. Alles zou tegen eind dit jaar geregeld moeten zijn. We zijn tevreden dat de bal na zes jaar weer aan het rollen gaat."