Ontdek waar straatnamen vandaan komen Claudia Van den Houte

31 juli 2018

12u00 2 Ninove VVV-Ninove vzw organiseert op zondag 5 augustus een straatnaamwandeling.

Tijdens die wandeling kom je te weten naar wie de straten in Ninove vernoemd werden. Ook wordt uitgelegd waar straatnamen die niet aan een persoon gebonden zijn, vandaan komen. De Burchtstraat, Mallaardstraat of Weggevoerdenstraat heten natuurlijk niet toevallig zo. Een gids neemt je mee op sleeptouw door de binnenstad en vertelt je er alles over.

De straatnaamwandeling vertrekt op zondag 5 augustus om 14 uur, en eindigt om 17 uur. Vertrekpunt is het toeristisch bezoekerscentrum in de Hospitaalkapel, Burchtstraat 44. Meer informatie via toerisme@ninove.be of 054/31.32.85.