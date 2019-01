Ontbijt, gedichten en verhalen tijdens Toast Literair met Marijke De Bisschop Claudia Van den Houte

10 januari 2019

12u05 0 Ninove Het Davidsfonds Denderwindeke organiseert op zondag 20 januari ‘Toast Literair’. Er wordt geklonken op het nieuwe jaar en daarna volgt een ontbijt.

Na het ontbijt zal streekgenote Marijke De Bisschop uit Geraardsbergen gedichten en verhalen voorlezen over het leven zoals het is. Ze start bij de geboorte en neemt de aanwezigen mee langs de school, verliefd worden, trouwen en scheiden, tot het einde van het leven.

De Bisschop behaalde een eerste prijs toneel aan het conservatorium van Gent, haar diploma pedagogie aan het conservatorium van Brussel, gaf les woord in de academies van Aalst en Ninove en geeft momenteel ‘woord’ in de academie voor muziek, woord en dans van Gooik.

Toast Literair vindt op zondag 20 januari om 9 uur plaats in de gemeenteschool, Edingsesteenweg 344, in Denderwindeke. De toegang bedraagt 10 euro met Davidsfonds cultuurkaart of 14 euro. Vooraf inschrijven is verplicht en kan door een mail te sturen naar info@dfwinnik.be en het bedrag te storten op rekeningnummer BE31 4399 0943 9155, met vermelding van naam en aantal personen in de mededeling.