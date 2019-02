Online databank voor wie vrijwilligerswerk wil doen in Ninove Claudia Van den Houte

26 februari 2019

12u01 0 Ninove Ninove heeft sinds kort een online vrijwilligersdatabank. Daarin vind je de vacatures van de stad én van andere organisaties voor vrijwilligers .

Eerder meldden we al dat het Vrijwilligersloket op donderdag 7 maart de eerste vrijwilligersbeurs organiseert in trefcentrum De Linde in Meerbeke. Van 11 uur tot 15 uur kom je er alles te weten over vrijwilligerswerk in Ninove, zowel over vrijwilligerswerk bij de diensten van de stad als bij organisaties in Ninove die helpende handen kunnen gebruiken. Meer dan 15 standhouders zullen je er informeren over hun aanbod.

Voor wie liever thuis zoekt naar vrijwilligerswerk, is er nu dus ook een online vrijwilligersdatabank, met de vacatures van de stad én van andere organisaties voor vrijwilligers. Je vindt de online databank via www.sociaalhuisninove.be/ninove-vrijwilligt.