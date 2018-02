Onder De Linde neemt afscheid tijdens Omloop CAFÉ VERDWIJNT DEFINITIEF OP 31 MAART CLAUDIA VAN DEN HOUTE

23 februari 2018

02u51 0 Ninove Café Onder De Linde stopt er eind volgende maand mee. Het gebouw werd verkocht aan een firma. De Omloop van zaterdag is een beetje het afscheid van het grote publiek voor uitbater Peter De Freyn (52), die dan nog één keer de absolute gloriedagen van weleer tijdens de Ronde van Vlaanderen zal beleven. "Spijtig dat ik de Omloop maar één keer zal meemaken", aldus Peter.

Peter De Freyn baat café Onder De Linde langs de Halsesteenweg in Meerbeke al 21 jaar uit, maar was al lang voordien actief in de zaak. "Ik heb het café in 1997 overgenomen van mijn ouders, die het 25 jaar lang hebben uitgebaat", vertelt Peter. "Zij zijn er in 1972 mee begonnen. Het was toen al een café. Het heette toen 'Onder De Linde, bij de drie charels', genoemd naar de toenmalige uitbaters. Ook carnavalsgroep 'De Charels', die hier altijd thuis is geweest, was trouwens naar hen genoemd. Later werd het gewoon 'Onder De Linde'."





Peter helpt al van jongs af aan mee in het café. In 1973, een jaar nadat zijn ouders het café overnamen, kwam de Ronde van Vlaanderen voor het eerst aan op de Halsesteenweg in Meerbeke. "Ik heb alles van de Ronde meegemaakt. Ik stond immers al vroeg in het café. Eerst hielp ik met kleine zaken, zoals de cola aanvullen, lege glazen ophalen en flessen sorteren, maar op de duur stond ik achter de toog en bediende ik in het café. De aankomst van de Ronde was altijd hard werken, maar er heerste wel een plezante sfeer. Iedereen was altijd goed gezind. Je leeft daar echt naartoe. Het café doet natuurlijk ook goede zaken als het zo druk is. Vooral na de koers werd er veel plezier gemaakt, vaak met discobar."





Opnieuw koers

De aankomst van de Ronde vertrok in 2012 uit Meerbeke, maar zaterdag komt de Omloop Het Nieuwsblad voor het eerst aan op de Halsesteenweg, ook een grote wielerwedstrijd. De Omloop zal zeker vijf jaar in Meerbeke aankomen. "Spijtig dat ik het maar één keer zal meemaken", vindt Peter. "Het is wel een goede zaak voor de mensen van Ninove en Meerbeke. Het is fijn om dat terug te krijgen. Het zet Meerbeke terug op de aardbol. Het is ook een prettig weerzien met enkele mensen van de VRT die ik nog kende van tijdens de Ronde en hier kwamen vergaderen. Ook zij vinden het spijtig dat het café zal sluiten. Zelf vind ik het jammer dat ik er geen vier jaar meer kan bijdoen, want dan zou ik 50 jaar in het café hebben gestaan: 25 jaar met mijn ouders en 25 jaar zelf nadat mijn vader een hersenbloeding kreeg. Op 31 maart, de laatste dag, zal ik het café exact 21 jaar hebben opengehouden. Ik geef dan nog een feestje voor mijn vaste klanten die ik zal uitnodigen."





Afscheid

De Omloop is het afscheid van het grote publiek. "Zaterdag wordt een beetje een 'Ronde van afscheid'. Ik huur het café en de eigenaar heeft het verkocht aan een firma - ik kon het immers niet kopen. Het zal dus geen café meer zijn. Het gebouw wordt volledig gerenoveerd en er zijn plannen om beneden een zaaltje te maken. Op de eerste verdieping komen er bureaus en daarboven een appartement. De vele verenigingen die hier thuis waren, moeten dus op zoek naar een andere locatie. Ik weet nog niet wat de toekomst zal brengen voor mij. Ik denk eraan in de zorgsector aan de slag te gaan, als opvoedkundige, want ik ben sociaal en heb mensenkennis. Als café-uitbater ben je een beetje biechtvader: iedereen komt met zijn problemen bij je. Ik ga nu vooral genieten van het leven."