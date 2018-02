Omloop wordt groot wielerfeest GROTE FAN- EN VIP-ZONE EN TAL VAN RANDANIMATIE CLAUDIA VAN DEN HOUTE

02 februari 2018

02u30 0 Ninove Het is niet de Ronde van Vlaanderen, maar de aankomst van de Omloop Het Nieuwsblad op zaterdag 24 februari in Meerbeke wordt even groot aangepakt. Er komt een fanzone aan de aankomst, een uitgebreid vip-gebeuren en er is tal van randanimatie. Zo is er een openluchttentoonstelling over de

Ninoofse Flandriens en kan je zelf de laatste rechte lijn naar de finish afleggen op een gekke fiets of step.





De Omloop komt op zaterdag 24 februari voor het eerst aan in Meerbeke. De laatste 60 kilometer van het parcours zijn nagenoeg identiek als dat van de oude Ronde van Vlaanderen, die tot 2011 in Meerbeke finishte. Na de Muur en de Bosberg als laatste hellingen arriveren de vrouwen rond 15.15 uur en de mannen rond 16.30 uur op de Halsesteenweg. De aankomstmeet zal op exact dezelfde plaats liggen als tijdens de Ronde van Vlaanderen.





Fanzone

Flanders Classics, het Omloop Finish Team - het vroegere Aankomstcomité Ronde van Vlaanderen dat de voorbije jaren als Flanders Cycling Events het na-tourcriterium in Ninove organiseerde - en de stad Ninove zetten hun beste beentje voor om van de aankomst van de Omloop een groot wielerfeest te maken. "Aan de aankomst komt er een fanzone", vertelt Nicolas Denys van Flanders Classics. "Daar zullen de supporters op en top worden verwend. Er komt een groot scherm en er zullen catering- en merchandisingstanden zijn."





Het Omloop Finish Team zal naast de aankomst in goede banen leiden, ook het vip-gebeuren op zich nemen. "De hoofdtent zal op 150 meter van de aankomst liggen, op het terrein van Guy Merckaert van DNG Cars", vertelt Willy Verlé van het Omloop Finish Team. "Er komt een veranda van zo'n 35 meter lang en een rokersruimte. Er zullen reuzeschermen in de tent staan en er komt eveneens een scherm langs de straat. We gaan ons best doen om het nog beter te maken dan tijdens de Ronde Van Vlaanderen."





Vip-formules

Geo De Cleer, voorzitter van het Omloop Finish Team, kondigde aan dat er twee vip-formules zullen zijn. "We verwachten zo'n 400 mensen voor de vip-lunch en we denken dat er nog tussen de 700 en 800 mensen zullen bijkomen voor de aansluitende vip-club." Wielerliefhebbers die naar de aankomst komen kijken, kunnen hun auto kwijt op de publieksparking in de industriezone. "Vandaar vertrekt er een shuttledienst die de mensen tot aan het kruispunt aan Vanden Borre brengt, dat op wandelafstand van de finish ligt", aldus De Cleer. Tijdens de wedstrijd zal bovendien terreurniveau 3 van toepassing zijn. Daardoor zullen op plaatsen waar veel mensen komen, betonblokken worden geplaatst.





Randactiviteiten

De stad Ninove zorgt voor tal van randactiviteiten op 24 februari. "Sportjournalist Wim Redant blikt om 11 uur vooruit op het wielerseizoen in het leescafé in de bibliotheek", legt schepen van Sport Marc Torrekens (Open Vld) uit. "Nadien kunnen de mensen afzakken naar de aankomstzone, waar ze met gekke fietsen of een step de laatste rechte lijn naar de finish kunnen afleggen." Er is ook een openluchttentoonstelling over de Ninoofse wielerhelden - zoals Kamiel Beeckman en Edgard De Caluwé. Die zal half februari eerst opgesteld staan aan het oud stadhuis in Ninove en verhuist een week voor de Omloop naar de aankomstzone in Meerbeke. "Het verdwijnen van de Ronde heeft ons vele tranen gekost, maar die zijn bij deze vergeten en ook een beetje vergeven, zeker met de Omloop", aldus Torrekens. "Met deze finale is de Omloop nog groter en mogelijk nog waardevoller geworden", sprak ex-wielrenner en wielercommentator José De Cauwer tijdens het pers- en sponsormoment woensdagavond in CC De Plomblom.