Omloop finisht voortaan in Onderwijslaan in centrum Ninove Claudia Van den Houte

23 november 2018

13u34 1 Ninove De Omloop Het Nieuwsblad zal vanaf volgend jaar aankomen op de Onderwijslaan in het centrum van Ninove en niet meer op de Halsesteenweg in Meerbeke. Ninove gaat Flanders Classics wel vragen of de Halsesteenweg opgenomen kan worden in het parcours.

De gemeenteraad van Ninove zette het licht op groen voor de verhuis van de aankomst van de wielerwedstrijd. Dit jaar kwam de Omloop op zaterdag 24 februari voor het eerst aan op de Halsesteenweg in Meerbeke. De laatste zestig kilometer van het parcours waren nagenoeg identiek als dat van de oude Ronde van Vlaanderen, die tot 2011 in Meerbeke finishte. Voortaan wordt Onderwijslaan de aankomstplaats van de Omloop van 2019 tot 2022.

Flanders Classics had de stad gevraagd de aankomst van de wedstrijden te verplaatsen naar de Onderwijslaan in Ninove. Tijdens een evaluatie was naar voren gekomen dat er te weinig beleving en animo is bij de aankomst in Meerbeke en grote verkeershinder bij de opbouw op vrijdag van de aankomstzone en op zaterdag voor, tijdens en tot twee uur na de wedstrijd. Verder was er ook beperkte ruimte voor het vipdorp, de pers en op de parkings.

Met een aankomst in het centrum zou de koers makkelijker te bereiken zijn met de auto, maar ook per fiets, te voet, met de bus en per trein. De hinder op de belangrijkste invalswegen van Ninove zal beperkt blijven omdat de gewestwegen op het parcours vanaf Denderwindeke tot de Centrumlaan alleen moeten afgesloten worden bij de doortocht van de wedstrijden.

Op voorstel van gemeenteraadslid Kurt Van Den Driessche (N-VA) zal Ninove Flanders Classics wel vragen naar de mogelijkheid om de Halsesteenweg in Meerbeke op te nemen in het parcours van de Omloop, als passage. “Het zou een compensatie zijn voor de mensen in Meerbeke die al jaren leven met een koers en het lijkt me slechts een kleine moeite voor de organisator om een ommetje te maken”, aldus Van Den Driessche.

Op de sp.a-Groen-fractie na, keurden alle partijen de verhuis van de aankomstplaats goed. “Iedereen vindt het jammer dat de nostalgie verloren gaat, maar praktisch gezien is het moeilijk en de nieuwe aankomst zal ook meer volk naar onze stad lokken”, aldus schepen van Sport Marc Torrekens (Open Vld). “De nostalgie speelt inderdaad, maar het deel steenweg is niet meer veilig om aan te komen en gezien de inzet van politie, het feit dat een aantal gewestwegen geblokkeerd werden en de klachten die we kregen bij het opzetten van de aankomst, steunen we deze beslissing”, zegt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld).

“Op de Halsesteenweg is er ook bijna geen horeca meer”, merkte Guy D’haeseleer (Forza Ninove) op. “Er is bij de handelaars in het centrum een zekere vrees voor de nieuwe aankomst qua bereikbaarheid, maar ik denk dat er juist meer mensen naar Ninove zullen komen hierdoor, wat ook positief voor hen is”, aldus schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld).