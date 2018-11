Omloop Finish Team bekijkt andere locaties in Ninove Claudia Van den Houte

08 november 2018

19u07 1 Ninove De eindmeet van de Omloop Het Nieuwsblad kan in de toekomst misschien op een andere locatie liggen in Ninove. Momenteel komt de Omloop aan op de Halsesteenweg in Meerbeke, maar het Omloop Finish Team bekijkt ook andere locaties, zoals de Onderwijslaan in het centrum van Ninove.

De Omloop kwam op zaterdag 24 februari voor het eerst aan op de Halsesteenweg in Meerbeke. De laatste 60 kilometer van het parcours waren nagenoeg identiek als dat van de oude Ronde van Vlaanderen, die tot 2011 in Meerbeke finishte. Het Omloop Finish Team - het vroegere Aankomstcomité Ronde van Vlaanderen dat nu ook de aankomst van de Omloop in goede banen leidt - denkt na over andere pistes voor de aankomst van de Omloop, waaronder de Onderwijslaan.

Organisatoren Willy Verlé en Geo De Cleer benadrukken wel dat er nog niets is beslist. “Maar we moeten realistisch zijn”, zegt De Cleer. “De Omloop is nu al groter dan de Ronde van Vlaanderen toen die wegging uit Ninove. Dat wordt misschien in de toekomst wel een probleem. Denk maar aan de vele teambussen van de renners. We hebben geen uitbreidingsmogelijkheden op de Halsesteenweg. De Omloop is niet één, maar twee wedstrijden. Ook de vrouwen brengen 30 à 40 wagens met zich mee. Er zijn 45 ploegen in totaal. We zouden het liefst op de huidige locatie blijven, omdat we het daar gewoon zijn, maar we moeten mee evolueren. We zijn ooit de Ronde kwijtgeraakt omdat we te krap zaten.”

Niet alleen op vlak van infrastructuur, maar ook op vlak van publiek, is een locatie in het centrum interessant. “Er zal waarschijnlijk ook meer beleving zijn in het centrum”, denkt De Cleer. “Maar een verhuis zal niet gemakkelijk zijn. Er komt immers veel bij kijken. Het is dus absoluut nog niet zeker”, aldus Verlé.