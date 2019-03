Omgewaaide boom komt op rijdend voertuig terecht, bestuurster komt met schrik vrij Koen Baten

04 maart 2019

12u19 0

Op de Edingsesteenweg in Denderwindeke, deelgemeente van Ninove, is door de hevige rukwinden vanochtend een boom omgewaaid. Net op dat moment passeerde een vrouw met haar voertuig de drukke steenweg. Ze kreeg de boom voor een groot stuk op haar wagen. Haar wagen raakte beschadigd, maar de vrouw zelf bleef ongedeerd en kwam er met de schrik vanaf. De brandweer van Ninove kwam ter plaatse om de boom in stukken te zagen en de rijbaan op te ruimen. Dit zorgde voor verkeershinder op de steenweg.