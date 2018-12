OCMW verhuurt pastoriewoning St. Theresiakerk om kwetsbare jongen zelfstandig te leren wonen Claudia Van den Houte

19 december 2018

16u48 0 Ninove Het Ninoofse OCMW zal de pastoriewoning aan de voormalige St. Theresiakerk verhuren aan kwetsbare jongeren. Zij zullen zo onder begeleiding zelfstandig leren wonen.

De pastoriewoning wordt ingezet voor het project autonoom begeleid wonen. Het OCMW zal het pand vanaf het voorjaar van 2019 verhuren aan kwetsbare jongeren die net een instelling of multifunctioneel centrum hebben verlaten. De multifunctionele centra waar de jongeren voordien verbleven zullen hen begeleiden van het leven in groep naar een individueel bestaan waarin ze zelf verantwoordelijkheid moeten nemen.

Het OCMW richtte voor het project twee jaar geleden al een pand in de Nieuwstraat in Meerbeke in, in samenwerking met vzw Levenslust. “Omdat dit een geslaagd project bleek, vroeg de vzw Levenslust of het kon worden uitgebreid”, vertelt OCMW-voorzitter Lieven Meert (Samen/sp.a). “Ook vzw Amon had interesse. Nu kunnen we een antwoord bieden op die vraag. We bieden de nieuwe woning ook aan andere organisaties aan. Het is de bedoeling om jongeren die uit een instelling of multifunctioneel centra komen te helpen om zelfstandig te wonen. Daarom is de huurtermijn ook beperkt tot maximaal één jaar. Ze worden voorbereid op de volgende stap: volledig zelfstandig gaan wonen.”

De voormalige St. Theresiakerk is sinds kort eigendom van de stad en staat al geruime tijd leeg. Er zijn vier niet-bemeubelde slaapkamers die aan verschillende tarieven worden aangeboden aan kwetsbare jongeren tussen 17 en 25 jaar gedurende één jaar. Er moet telkens een ambulante dienst betrokken zijn die de begeleiding van de jongeren op zich neemt. In het pand kunnen vier tot maximaal vijf jongeren verblijven.