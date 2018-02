OCMW start met mindermobielencentrale 03 februari 2018

Het OCMW start met een mindermobielencentrale. Daarmee kunnen senioren of mensen met een beperking een beroep doen op vrijwilligers die hen vervoeren tegen een kleine onkostenvergoeding. "De voorbije jaren bezochten we met de vrijwilligers van het Mobiel Sociaal Huis alle 75-plussers in Ninove en deelgemeenten. Eén van de zaken die we uit deze 3.000 bezoeken leerden is dat een gebrek aan mobiliteit een groot probleem is voor vele mensen waardoor ze dreigen te vereenzamen. Om dit tegen te gaan starten we binnenkort met een mindermobielencentrale, zodat mensen vanuit de deelgemeenten eens een bezoekje kunnen brengen aan vrienden, een vereniging, de markt, het stadhuis, het ontmoetingscentrum voor senioren,...", vertelt OCMW-voorzitter Lieven Meert (Samen). "Ik weet dat het voor vele oudere mensen in onze deelgemeenten niet vanzelfsprekend is om in Ninove te geraken", zegt OCMW-raadslid Bart Mignon (Samen). "Met dit initiatief kunnen we sociaal vervoer organiseren voor deze mensen om te vermijden dat ze vereenzamen." (CVHN)