OCMW start met Minder Mobielen Centrale 01 juni 2018

02u37 0

Het OCMW Ninove start met de Minder Mobielen Centrale (MMC). Die vloeit voort uit het project Mobiel Sociaal Huis. Het project toonde aan dat heel wat mensen met een mobiliteitsprobleem kampen. De Minder Mobielen Centrale wil sociale verplaatsingsmogelijkheden bieden aan diegenen waarbij de nood het hoogst is.





De MMC biedt sociaal vervoer aan - geen ziekenvervoer - voor mensen met een beperkt inkomen waarbij gebrek aan mobiliteit/vervoer hun sociale leven in de weg staat. Denk bijvoorbeeld aan vervoer voor een familiebezoek, om boodschappen te doen of naar de bib te gaan. Het ziekenvervoer blijft door de mutualiteiten gebeuren.





De MMC werkt met vrijwillige chauffeurs die mensen vervoeren tegen een kilometervergoeding van 0,30 euro/km. Naast deze kilometervergoeding betaal je ook één keer per jaar lidgeld dat afhankelijk is van het inkomen en varieert tussen 5 en 10 euro voor alleenstaanden en tussen 7,5 euro en 15 euro voor koppels. (CVHN)