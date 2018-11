Nog geen witte rook in zicht Nieuwe bestuursploeg in Aalst, Ninove en Denderleeuw lijkt nog niet voor meteen Claudia Van den Houte Rutger Lievens

14 november 2018

00u00 0 Ninove Eén maand na de verkiezingen is er intussen in de meeste steden en gemeenten al een nieuwe bestuursploeg gevormd, maar in Aalst, Ninove en Denderleeuw laat een akkoord op zich wachten. De kans lijkt klein dat er deze maand nog iets uit de bus komt.

Heel Vlaanderen kijkt naar de politieke toestand in Ninove, waar er mogelijk voor het eerst een Vlaams Belang-burgemeester komt. Guy D’haeseleer, Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang, haalde met Forza Ninove op 14 oktober een monsterscore met 40 procent van de stemmen. D’haeseleer moet als hij aan de macht wil komen in Ninove twee verkozenen van andere partijen overtuigen of gedoogsteun verkrijgen, want geen enkele partij wil met hem een coalitie vormen. Huidig burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) zei vorig week dat als er tegen eind november-begin december nog geen nieuwe meerderheid zou zijn, ze zelf haar verantwoordelijkheid zou nemen om te vermijden dat de stad onbestuurbaar zou worden. Guy D’haeseleer lijkt echter niet gehaast. “Ik heb tijd tot 31 december”, zegt hij. “Het moet lukken, dat zijn we de kiezers verplicht. Ik reken op het gezond verstand van de democraten in de gemeenteraad.”

In Aalst zijn de onderhandelingen volop aan de gang. Een paar peilingen voor de gemeenteraadsverkiezingen gaven het al aan dat er eigenlijk maar één werkbare coalitie mogelijk zou zijn in Aalst: N-VA, CD&V en Open Vld. Lijst A, de huidige coalitiepartner van CD&V en N-VA, haalde maar twee zetels. Niet genoeg om de brede coalitie te vormen waar D’Haese van droomt. Terwijl Vlaams Belang op sociale media verwarring blijkt stichten en Groen zich stilaan opmaakt voor een nieuwe verkiezingscampagne onderhandelen de drie partijen verder. Dat zullen N-VA, Open Vld en CD&V de komende dagen en weken verder doen, onderhandelen, tot er over elke komma en punt in het bestuursakkoord een overeenkomst is. Alleen zo kan zes jaar ruzie vermeden worden, gelooft de burgemeester. Wij voorspellen een persconferentie van het nieuwe stadsbestuur net voor de Kerstvakantie.

In Denderleeuw wacht iedereen op elkaar. Vlaams Belang werd de grootste partij, met negen zetels, drie keer zoveel dan in 2012. De andere partijen vinden dat VB nog steeds aan zet is. Kort na de verkiezingen stuurde hij een uitnodiging naar CD&V en naar N-VA om aan tafel te gaan zitten. N-VA ging daarop in, maar er is nog geen gesprek geweest omdat VB-kopman Kristof Slagmulder nog wacht op het antwoord van CD&V. “De andere partijen zeggen dat het initiatief bij ons ligt, maar dat is een rookgordijn om achter de schermen te kunnen onderhandelen”, denkt Slagmulder. “Om een meerderheid te kunnen vormen, moet CD&V willen praten, maar ondanks verschillende berichten, krijgen we geen antwoord. Ik kan niet meer doen dat de hand uitsteken.”

Huidig burgemeester Jo Fonck (LvB) wacht op een signaal van Slagmulder. “Als hij een signaal geeft dat hij geen meerderheid kan vormen, dan zal ik het initiatief nemen. Er zijn nog geen officiële gesprekken geweest, wij wachten nog af.” Aangezien de kans klein is dat het cordon sanitaire wordt doorbroken en N-VA eerder oppositie verkiest, is een coalitie van LvB, CD&V en Groen het meest voor de hand liggend. “Er is nog niets concreet uit de bus gekomen”, aldus Andy Depetter van Groen. “Als we al mee zouden stappen in een nieuw bestuur, dan zal er hard moeten worden ingezet op een veilige en Vlaams gemeente”, zegt Johan Duyck (N-VA).