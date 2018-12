Nog altijd geen witte rook in Ninove: poging Open Vld mislukt, coalitie zonder Forza Ninove is uitgesloten Burgemeester Tania De Jonge neemt afscheid Claudia Van den Houte

17 december 2018

11u48 0 Ninove Open Vld is er niet in geslaagd om N-VA rond de tafel te krijgen om een bestuursmeerderheid te vormen in Ninove. Daardoor is een bestuur zonder Forza Ninove zo goed als uitgesloten. Een coalitie tussen Open Vld, Samen en N-VA was de enige mogelijkheid om zonder Forza van Guy D’haeseleer te besturen met een meerderheid.

Open Vld had Forza Ninove, met 40 procent van de stemmen de grootste partij, de tijd gelaten tot 1 december om een nieuwe bestuursmeerderheid te vormen. Maar niemand wil met de Forza Ninove samenwerken, waardoor de situatie al sinds de verkiezingen van 14 oktober muurvast zat.

Begin december nam Open Vld als tweede partij het initiatief. De liberalen verstuurden op 6 december een uitnodiging naar zowel Samen als naar N-VA. Om een meerderheid van de zetels te behalen heeft Open Vld beide partijen nodig. Samen ging in op de uitnodiging voor een gesprek, maar met N-VA is het zelfs niet tot een gesprek gekomen.



“We hadden in de uitnodiging aan beide partijen gevraagd of ze bereid waren om in gesprek te gaan, hoe zij tegenover verschillende belangrijke beleidsthema’s staan en welke projecten zij in de komende legislatuur absoluut gerealiseerd willen zien”, aldus burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). Haar partij had al een startnota uitgewerkt die als basis kon dienen voor de start van de onderhandelingen.

N-VA wil in oppositie blijven

“Onze prioriteit was werken aan een sterk inhoudelijk akkoord, eerder dan het te hebben over de verdeling van mandaten. Samen was bereid om te komen luisteren naar een verkennend gesprek. N-VA liet na een bespreking op hun partijbestuur weten niet in te gaan op de uitnodiging en te blijven kiezen voor de oppositie. We hadden met Samen een gesprek om hen dit mee te delen en kwamen gezamenlijk tot de conclusie dat het hierdoor onmogelijk is om een stabiele coalitie op de been te brengen.” Daarop besloot Open Vld om geen verdere stappen meer te ondernemen.

De Jonge neemt afscheid als burgemeester: “Het was een eer burgemeester te mogen zijn van onze prachtige stad. Nu ga ik op zoek naar nieuwe uitdagingen. Ik blijf burgemeester tot de nieuwe burgemeester is aangesteld”, aldus De Jonge.

De schepenen zullen nu wellicht worden aangesteld via een geheime stemming op de gemeenteraad half januari. Bij zo’n geheime stemming is alles mogelijk, ook een college met alleen schepenen van Forza Ninove.