Nkv Stinkend Raujk houdt twaalfde kwisavond Claudia Van den Houte

21 januari 2019

16u55 0 Ninove De Ninoofse carnavalsgroep Stinkend Raujk organiseert vrijdag haar twaalfde ‘algemene kwisavond’.

De quiz wordt een avond vol amusement en spanning, waar de olympische gedachte heerst en ambiance en genieten belangrijker is dan het eindklassement. De avond start op vrijdag 25 januari om 19.30 uur in zaal Trefpunt in de Bokkendries in Denderwindeke. Ploegen van maximaal vier personen kunnen deelnemen tegen 20 euro per ploeg. Inschrijven kan via vincent.de.savoye@telenet.be of bij alle leden van NKV Stinkend Raujk.