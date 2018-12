Ninovieter verzamelt kledij en trekt naar Brussel om ze aan daklozen te schenken op Kerstmis Claudia Van den Houte

25 december 2018

18u59 0 Ninove Ninovieter Gert Lommers heeft heel wat daklozen in Brussel een warme kerst bezorgd. Hij zamelde kledij in en ging op kerstdag naar Brussel om die aan daklozen te schenken.

Lommers dacht er al een tijdje aan om een initiatief voor daklozen op poten te zetten. “Ik droom daar al jaren van. Ik besloot tot actie over te gaan nadat ik een filmpje over daklozen op Facebook had gezien. Toen ik dat filmpje zag, kreeg ik tranen in de ogen”, vertelt hij. “Ik had nog kledij op kantoor die niet was opgehaald en deed een oproep op enkele lokale Facebookgroepen. Daarop kreeg ik enorm veel reacties. Er werd zoveel kledij geschonken dat we niet alles in één keer konden meenemen, maar we nog eens zullen moeten gaan. Ook een bakkerij en een kippenboer schonken producten. En een vriendin uit mijn schooltijd die ik al lang niet meer had gezien heeft 20 lunchpakketten gemaakt. Het is een prachtig verhaal dat mensen heeft samengebracht en tegelijk voor een goed doel was.”

Lommers ging zelf met vrienden en familieleden naar Brussel om de kledij en andere producten te schenken. “We hadden de juiste mensen mee die wisten waar we moesten zijn. We zijn aan het Zuidstation gestart en zijn onder meer naar het centraal station en omstreken, de beurs, de Grote Markt en de kleine straatjes daarrond geweest, om te eindigen aan het Noordstation. We zijn helaas ook veel kindjes tegengekomen, maar we hadden ook snoep bij en hebben veel blije gezichtjes gezien. Volgend jaar willen we deze actie herhalen. Vooral naar wanten, mutsen en verzorgingsproducten is er een grote vraag, hebben we gemerkt.”