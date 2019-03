Ninovieter met topsportstatuut riskeert drie maanden cel voor druggebruik

Lieke D'hondt

25 maart 2019

14u09 0 Ninove Ninovieter A.W. (23) heeft zich in de correctionele rechtbank in Oudenaarde moeten verantwoorden voor het gebruik van de drug ketamine. De jongeman werd door de politie op heterdaad betrapt omdat hij zich verdacht gedroeg in een steegje.

“De restanten van het witte poeder waren nog zichtbaar onder zijn neus en dat terwijl hij nog maar zes maanden eerder voor andere drugsfeiten een opschorting van straf heeft gekregen”, zegt de procureur. Hij vordert voor de feiten een celstraf van drie maanden en een boete van achtduizend euro. De advocaat van de beklaagde, die zelf niet aanwezig was in de rechtbank, vraagt aan de rechter om mild te zijn. “Mijn cliënt heeft een topsportstatuut en hij weet dat hij alles op het spel heeft gezet. Hij heeft de drugs gekocht op een festival en heeft zich laten verleiden om het toch in te nemen.” De advocaat hoopt dat zijn cliënt na de opschorting en deze nieuwe dagvaarding wel wakker is geschud en vraagt een werkstraf met voorwaarden. De rechter zal op 29 april het vonnis uitspreken.