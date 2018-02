Ninovieter in beroep: "naaktfoto van oma (88) is kunst" 15 februari 2018

02u46 0 Ninove In het Gentse hof van beroep kwam gisteren D. (46) uit Ninove voor. Hij had zijn familieleden belaagd met telefoontjes in 2016.

De eerste rechter had hierover geoordeeld dat de man geïnterneerd moest worden. De procureur-generaal in beroep vroeg de bevestiging van straf. De burgelijke partij beschuldigde de man van mishandeling.





"Hij heeft zijn oma (88) mishandeld en liet haar op een bepaald moment zelfs naakt poseren in de tuin. Mijn cliënten hebben angst. Dagelijks kregen ze telefoontjes. Zelfs ik ben al gebeld en bedreigd geweest door de man", aldus meester Van Droogenbroeck. De beklaagde zag het anders: "Ik zie mijn zoon en grootmoeder erg graag, mijn vader is de rotte appel die alles verpeste. Die foto van mijn grootmoeder is mijn kunst, daar was niets fout aan. De manier hoe meester Van Droogenbroeck mij hier voorstelt is onmenselijk, zonder eer." Uitspraak over de zaak volgt op 20 maart. (DJG)