Ninovieter Gianni Schotte Oost-Vlaams kampioen karate Claudia Van den Houte

28 januari 2019

11u13 0 Ninove Ninovieter Gianni Schotte is voor de tiende keer op rij Oost-Vlaams kampioen geworden in karate.

Schotte behaalde de eerste plaats in de discipline ‘kata’ en de discipline’ kumite’ en werd daardoor opnieuw Algemeen Oost-Vlaams kampioen. Speciaal aan de titel dit jaar was dat het kampioenschap plaatsvond in zijn thuisstad Ninove. Schotte kreeg zijn trofee uit handen van de Ninoofse schepen van Sport Marc Torrekens, Luc Chevalier van de Ninoofse sportraad en burgemeester Tania De Jonge.

Het Oost-Vlaams JKA kampioenschap vond gisteren, zondag 27 januari, plaats in de sporthal van Ninove. Het werd georganiseerd door karateclub Hiryu.