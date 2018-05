Ninove zegt Rufijn De Decker vaarwel VOLLE ABDIJKERK NEEMT AFSCHEID VAN KUNSTENAAR EN VOLKSZANGER CLAUDIA VAN DEN HOUTE

09 mei 2018

02u31 0 Ninove Een volle abdijkerk heeft gisteren afscheid genomen van de Ninoofse alleskunstenaar Rufijn De Decker. Dichter Willie Verhegghe en verschillende volksmuzikanten brachten een mooi eerbetoon.

Rufijn De Decker was in Ninove erg gekend als kunstschilder, tekenaar, cartoonist, volkszanger, liedjesschrijver,... Hij overleed vorige week woensdag in het ASZ in Aalst aan een slepende ziekte. Op 28 juni zou hij 69 jaar geworden zijn. Gisteren namen zijn echtgenote, zoon, familieleden en zijn vele vrienden afscheid. De bekende Ninoofse dichter Willie Verhegghe vertelde over zijn 40 jaar oude vriendschap met Rufijn. "Als er één figuur gestalte moet geven aan onze stad, dan is hij het. Hij was een ongelofelijk talent, een crème van een man. Hij zong erg graag omdat hij mensen graag gelukkig zag."





Veel muziek

Muziek mocht dan ook niet ontbreken tijdens de dienst. Als volkszanger was hij actief bij achtereenvolgens Voljeir, De Veske Voljeir, Balladeus en 'Rufijn en de Zijn'. Verschillende oud-collega's van De Veske Voljeir en Balladeus en van Trommelfluit/ 't Kliekske speelden liedjes. Daarnaast was er ook muziek van Rufijn te horen en de oud-scouts brachten een afscheidslied. Rik De Vidts speelde zo'n tien jaar samen met Rufijn in 'De Veske Voljeir': "Op de Savooifeesten ontstond 'Voljeir' en uit Voljeir en de Meerbeekse volksdansgroep De Wouwe ontstond 'De Veske Voljeir'. We hebben samen veel plezier gehad tijdens onze optredens", vertelt De Vidts. "Rufijn was ongelofelijk creatief, niet alleen als kunstenaar, maar ook qua taal. Hij had altijd het juiste antwoord op het juiste moment. Vandaar dat hij zo'n goede liedjes kon schrijven. Er speelde altijd een liedje in zijn hoofd."





Reus Bockstael

Opvallende aanwezige in de kerk gisteren, was de Ninoofse reus Bockstael op de afscheidsdienst van zijn ontwerper. Reuzendrager Gino Standaert was de buurman van Rufijn in de Fernand Tavernestraat. Hij vormde met hem ook de 'Bende van Bockstael', die de reus begeleidde door de stad. "Nadat ik de reuzen Doeken, Doeka en Geeraard in 1986 heb gered, zei Rufijn dat hij een nieuwe reus wou maken, gebaseerd op de figuur Frans Branckaert, bijgenaamd Bockstael", vertelt Standaert. Rufijn ontwierp de reus en maakte onder meer zijn hoofd en handen zelf. "De reus kreeg in elke wijk van Ninove een receptie aangeboden. Voor deze afscheidsdienst houdt hij voor één keer niet zijn getrouwe Franstalige krant vast, maar wel een exemplaar van de stadskrant 't Klokzjiël die Rufijn mee oprichtte."





Ook de stad Ninove bracht een eerbetoon aan Rufijn De Decker. Aan het oud stadhuis speelde gisteren zijn muziek en de stad verzamelde er een rouwbeklag. Ook op de Graanmarkt en de Centrumlaan weerklonk de muziek van De Veske Voljeir en Balladeus, net als in de bib. "De mensen bleven staan om naar de liedjes te luisteren", vertelt Ben Schokkaert van de cultuurdienst. Hij kent Rufijn al van zijn zestiende. "We bekijken wat we nog kunnen doen voor hem. De stad zal Rufijn niet vergeten."