Ninove Welzijn fusioneert met SHM Volkswelzijn 03 februari 2018

De Ninoofse sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) Ninove Welzijn zal met de Dendermondse SHM Volkswelzijn samensmelten tot één grote bouwmaatschappij voor sociaal wonen.

Die zal dan meer dan 1.800 woningen en appartementen verhuren in de regio Ninove, Zottegem, Buggenhout en Dendermonde. Er worden al langer initiatieven genomen om de sector van SHM's efficiënter en competitiever te maken. Eén van de regels is dat een SHM tegen 2019 minstens 1.000 woningen moet beheren. "Wij beheren vandaag meer dan 700 woningen met een klein team. Wij zijn enkele maanden terug gaan aankloppen bij Volkswelzijn in Dendermonde met de vraag tot een verregaande samenwerking. We beschouwen elkaar als gelijke partners", vertelt Leentje Cornelis, directeur van Ninove Welzijn.





"We kunnen hierdoor onze expertise verdelen. Zo kunnen we meer klantgericht werken en kunnen klanten sneller geholpen worden", zegt Cornelis. Voorzitter Stijn Vermassen benadrukt dat er niets verandert voor de huurders: "Zij zullen nog steeds terecht kunnen in onze kantoren in de Acaciastraat met al hun vragen", aldus Vermassen. Bedoeling is om de hele operatie nog voor de zomervakantie af te ronden. Op termijn zal een sociale woonmaatschappij van meer dan 2.300 woningen worden gecreëerd. Over een nieuwe naam voor de fusiemaatschappij wordt nog nagedacht.(CVHN)