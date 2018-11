Ninove scoort nog steeds goed in Gault & Millau met Hof ter Eycken en De Bakermat Claudia Van den Houte

05 november 2018

22u24 0 Ninove Twee Ninoofse restaurants halen opnieuw een mooie score in de nieuwe gids van Gault & Millau. Hof ter Eycken haalt weer 16 op 20, De Bakermat 15.

Restaurant Hof ter Eycken langs de Aalstersesteenweg is al een vaste waarde in de Gault & Millau. “We bestaan 33 jaar en ik denk dat we altijd in de Gault & Millau hebben gestaan”, zegt Marina Van den Neste. Samen met echtgenoot chef-kok Philippe Vanheule en zoon Thomas houdt ze het restaurant open. “Ik ben blij dat dit jaar ook Thomas, die al acht jaar meedraait in de zaak, naar voren komt in de beschrijving in de gids. We hopen er telkens op dat we onze score blijven behouden, maar je weet nooit. We kijken er wel elk jaar naar uit. Het is een bekroning van ons werk en doet deugd.”

“Het is wel plezant, maar we werken daar niet speciaal voor”, reageert chef-kok Kevin Graf van restaurant De Bakermat langs de Leopoldlaan. “De kwaliteit voor de klant is het belangrijkste. We zijn wel tevreden dat we één van de betere restaurants van Ninove en omstreken zijn. We hebben onze zaak recent vernieuwd, met onder meer ook een wijnkamer. Benieuwd wat dat zal geven voor de volgende keer.”