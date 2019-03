Ninove ontvangt delegatie uit Hongaarse zustergemeente Deszk voor carnaval Claudia Van den Houte

08 maart 2019

22u48 0 Ninove De stad Ninove heeft vandaag, vrijdag, een delegatie van haar Hongaarse zustergemeente Deszk ontvangen op het stadhuis.

Ninove verbroedert al zestien jaar met Deszk. Het stadsbestuur had haar Hongaarse vrienden uitgenodigd in Ninove naar aanleiding van carnaval. “Jullie zijn hier gekomen op het moment dat het grootste feest van de stad plaatsvindt”, aldus burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) tijdens de officiële ontvangst. Ze bracht het carnavalsliedje nog eens dat ze in opdracht van prins carnaval Dario had moeten maken, waarop de polonaise werd ingezet op het stadhuis.

Eerder had ook schepen van Toerisme en oud-burgemeester Michel Casteur (Open Vld) de burgemeester van Deszk Laszlo Kiraly en zijn gezelschap welkom gegeten. “Iedere Ninovieter die ooit in Deszk is geweest, wil er terug naartoe en blijkbaar geldt dat ook voor de inwoners van Deszk. Er vallen soms harde woorden tussen de verschillende politieke partijen, maar als we samen in Deszk zijn dan vormen we een fantastische ploeg. Ik ben ervan overtuigd dat jullie hiervan de basis zijn.”

Casteur prees Deszk ook om haar gastvrijheid en de talrijke evenementen die er plaatsvinden. “Ik heb ervoor gekozen om schepen van Toerisme te worden om er zeker van te zijn dat de vriendschapsbanden tussen Deszk en Ninove behouden blijven en zelfs nog hechter worden.”