Ninove heeft tien weken lang carnavalsradio Ninoofse carnavalsliedjes, reportages en nieuwtjes over carnaval op SU fm Claudia Van den Houte

20 december 2018

20u00 0 Ninove Een groep Ninoofse carnavalisten start met een carnavalsradio over het grootste evenement in Ninove. Tien weken lang zullen ze carnavalsliedjes van alle groepen brengen, trekken ze op reportage bij de groepen en verwelkomen ze bekende namen uit het Ninoofse carnavalsmilieu in hun programma’s. De carnavalsradio zal jaarlijks terugkeren op SU fm.

De carnavalsradio gaat op 29 december van start en is te beluisteren op 106.6 FM, de frequentie van het nieuwe SU fm. Het is een radio voor en door Ninoofse carnavalisten. “Het is een luisterradio: er zullen 24 uur op 24, zeven dagen op zeven non-stop programma’s te beluisteren zijn”, vertellen Gerrit Wyns en de andere carnavalisten. “Het programma Kaffeeclash zal gepresenteerd worden door vrouwen uit het Ninoofse carnaval: voorzitters van carnavalsgroepen, vrouwelijke prinsen, raadsdames... Zij zullen onder meer met oudere carnavalisten praten over het Ninoofse carnaval van vroeger en nu. In het programma worden de vrouwen in het carnavalsmilieu in de kijker gezet.”

“In de verschillende shows zal er over alles wat met carnaval te maken heeft worden gebabbeld en komen de Ninoofse carnavalsdj’s aan bod. Ook bezoeken we met onze vliegende reporters alle veertig carnavalsgroepen. We brengen interviews over wie ze zijn, wat ze doen, wat hun thema is voor de stoet en veel meer. Eén keer per week is er een programma met een speciale studiogast waarmee we het carnavalsnieuws belichten. We zijn ook van plan om langs te gaan bij brandweer en politie om te horen hoe zij carnaval beleven.” Voor de prinsaanstelling hebben ze al één en ander in petto. “We zullen het vuur aan de schenen leggen van bepaalde mensen. En we gaan via onze Facebookpagina een poll houden over wie de nieuwe prins carnaval wordt.”

De liedjes voor, tijdens en na de programma’s zijn allemaal carnavalsliedjes van Ninoofse groepen. “Alle liedjes van alle Ninoofse carnavalsgroepen komen aan bod, zowel recente liedjes als liedjes van doorheen de jaren. Het is de bedoeling om alle groepen te betrekken bij de radio. Zo zal elke groep ook op onze Facebookpagina worden belicht. We gaan ook elke groep om een top drie van hun favoriete carnavalsliedjes vragen.”

Voorlopig wordt er één keer per week live uitgezonden. De carnavalsradio start op 29 december me een live-show. “Daarna volgt er een dj-mix en zondag zenden we een top 100 uit van de beste carnavalsliedjes van 2018. Alle programma’s zullen regelmatig worden herhaald. Het is voortaan de bedoeling om elk jaar tien weken lang carnavalsradio te maken. Naar de toekomst toe willen we graag live uitzenden van op alle grote carnavalsevenementen in Ninove.”

“Er was al lang vraag naar een carnavalsradio in Ninove. We werden gecontacteerd door de mensen van SU fm, die start op 106.6 FM en na de carnavalsradio iets anders zal brengen. Zij kwamen met de vraag of we mee in de bres wilden springen om een carnavalsradio voor Ninove op te starten. Daarover hebben we geen seconde getwijfeld. Het werd tijd dat Ninove een eigen carnavalsradio kreeg. Het uitzenden zal onder meer vanuit de studio van radio MIG in Geraardsbergen gebeuren, maar het is ook de bedoeling om vanuit Ninove uit te zenden.”