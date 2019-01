Ninove gelast nieuwjaarsreceptie af uit schrik voor opstootjes: Ninovieters krijgen lente-evenement in de plaats Claudia Van den Houte

01 januari 2019

15u24 0 Ninove De nieuwjaarsdrink voor de inwoners van Ninove is afgelast om veiligheidsredenen. Na de vorming van een nieuwe coalitie, zonder Forza Ninove, werd er gedreigd om de receptie te verstoren.

De jaarlijkse nieuwjaarsdrink op de binnenkoer van het stadhuis zal zondag niet doorgaan om veiligheidsredenen. Toen vorige week bekend werd gemaakt dat er een nieuwe coalitie met Open Vld, Samen en Joost Arents (ex-N-VA) was gevormd zonder Forza Ninove, die een monsterscore van 40 procent van de stemmen had gehaald, was er heel wat ongenoegen, vooral bij de Forza-kiezers. Zo is er donderdag een ‘Mars voor Democratie’ tegen de nieuwe coalitie. Op sociale media circuleerde bovendien een oproep om de nieuwjaarsreceptie van de stad Ninove nu zondag 6 januari te verstoren. De stad besliste nu om de nieuwjaarsdrink af te lassen. Dat gebeurt op advies van de politie.

“De politie had gevraagd om de nieuwjaarsreceptie te annuleren, vooral om veiligheidsredenen”, vertelt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “We hebben met vijftien mensen van alle disciplines rond de tafel gezeten. Door de woede en de verontrustende berichten die ook de politie hadden bereikt over dat men de nieuwjaarsreceptie wou verstoren, werd er beslist om ze af te lassen. Ik had dat liever niet gedaan, maar ik kan het advies van de politie niet zomaar naast mij neerleggen. Bovendien viel de nieuwjaarsdrink ook heel kort op de mars van donderdag en weten we niet hoe die zal verlopen.”

Er komt wel een ander evenement in de plaats, maar dan in de lente. “We willen de Ninovieters geven waar ze recht op hebben. Daarom komt er een gelijkaardige receptie, met drank, hapjes en animatie, maar dan later in het jaar. We zullen proberen om de carnavalsperiode hiervoor te vermijden. Het lente-evenement zal ook plaatsvinden op een zondagvoormiddag.”

Voor de mars van donderdagavond werden de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. Aan de Ninovieters die in het centrum van de stad wonen en waar er glasophaling is op vrijdag 4 januari, wordt gevraagd om het glas pas vrijdagochtend 4 januari buiten te zetten. Het stadhuis zal op 3 januari uitzonderlijk gesloten zijn in de namiddag.