Ninoofse UNIZO-afdeling gaat van start Claudia Van den Houte

16 november 2018

22u16 0 Ninove Ninove heeft voortaan een eigen UNIZO-afdeling. UNIZO Ninove werd gelanceerd op de avond van de ‘Dag van de Ondernemer’.

Heel wat mensen waren afgezakt naar de Kaai voor de officiële lancering van de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) Ninove. “Jullie talrijke opkomst toont aan dat er in Ninove heel wat ondernemerschap is én dat er nood is aan een werking die alle types van ondernemers met elkaar verbindt”, aldus Jan Van der Jeught, voorzitter van UNIZO Ninove. Vóór de opstart van de afdeling in Ninove waren er al een kleine 200 ondernemers aangesloten bij UNIZO. “Het idee om een eigen afdeling op te richten is afgelopen zomer ontstaan toen we met een stuk of acht geëngageerde ondernemers samen zaten en in contact kwamen met Reinout Maus, regioverantwoordelijke van UNIZO voor de Denderstreek.”

“UNIZO wil ondernemers uit alle sectoren met elkaar in contact brengen, verbinden en versterken. Als lokale afdeling zullen we er daarbij alles aan doen om de ondernemers goed te informeren. We gaan ook een goede communicatie met de stad opbouwen, om zo tot mooie initiatieven te komen. Een paar keer per jaar zullen we avonden met een gastspreker rond ondernemerschap organiseren, bijvoorbeeld een sessie over online marketing.”

Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) is tevreden met de oprichting van UNIZO Ninove. “Ik denk dat er al lang nood aan was”, aldus De Jonge. “Als stad is het onze kerntaak om jullie te ondersteunen. Nu hebben we een partner om de belangen van de ondernemers te verzamelen. We moeten als stad zeker luisteren naar UNIZO om de belangen van ondernemers te behartigen.”

De volgende UNIZO Ninove-bijeenkomst vindt plaats op 20 februari.