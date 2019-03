Ninoofse erfgoedraad stelt ambitienota voor Claudia Van den Houte

01 maart 2019

23u59 0 Ninove De erfgoedraad van Ninove heeft haar ambitienota ‘Op de bres voor brede erfgoedzorg in onze stad’ voorgesteld. Ze wil vooral inzetten op dorps- en stadsgezichten, de abdijsite en omgeving, roerend en immaterieel erfgoed, bos en buurtwegen en religieus erfgoed.

De raad vraagt in de nota dat de stad Ninove haar erfgoedpotentieel, zoals het landschappelijk erfgoed en de abdijsite, maar ook (privé)archieven, schilderijen en aspecten uit het immaterieel erfgoed zoals volksliederen en dialecten in stand houdt en benut, valoriseert en ontsluit. “Hiervoor is het nodig dat er geïnvesteerd wordt in digitale toepassingen, zowel voor inventarisatie en bewaring als voor ontsluiting. Ook moet er geïnvesteerd worden in de uitbouw van de website van de erfgoedraad/erfgoedzorg Ninove.