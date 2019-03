Ninoofse erfgoedraad stelt ambitienota voor en vraagt erfgoedambtenaar Claudia Van den Houte

01 maart 2019

De erfgoedraad van Ninove heeft haar ambitienota 'Op de bres voor brede erfgoedzorg in onze stad' voorgesteld. Ze wil vooral inzetten op dorps- en stadsgezichten, de abdijsite en omgeving, roerend en immaterieel erfgoed, bos en buurtwegen, en religieus erfgoed.

De raad vraagt in de nota dat de stad Ninove haar erfgoedpotentieel, zoals het landschappelijk erfgoed en de abdijsite, maar ook (privé)archieven, schilderijen en aspecten uit het immaterieel erfgoed zoals volksliederen en dialecten in stand houdt en benut, valoriseert en ontsluit. “Hiervoor is het nodig dat er geïnvesteerd wordt in digitale toepassingen, zowel voor inventarisatie en bewaring als voor ontsluiting. Ook moet er geïnvesteerd worden in de uitbouw van de website van de erfgoedraad/erfgoedzorg Ninove”, vertelt Rita Scheerlinck van de Erfgoedraad. De raad hoopt ook op stedelijke ondersteuning van erfgoedgerelateerde verzamelaars, organisaties, ambachtslieden, historici.. en stelt de aanwerving van een stedelijk erfgoedambtenaar in Ninove voor. Op langere termijn vindt ze het wenselijk om werk te maken van een erfgoedhuis als vaste stek voor die erfgoedambtenaar.

In de ambitienota werden er tal van doelstellingen en prioritaire acties opgenomen voor elk thema. Zo vraagt de erfgoedraad onder meer dat het stadsbestuur inspanningen doet om een paar cultuurhistorische landschappen te beschermen, zoals de kouter rond het Galgenveld in Outer en de omgeving van de Steppeskapel en -hoeve in Nederhasselt-Lebeke-Outer. Ze denkt ook aan het opmaken van beschermingsdossiers voor bijvoorbeeld de bescherming van de steenbakkerij en de brouwerij. Een ander actiepunt is dat erfgoedvrijwilligers meter- en peterschappen toegewezen krijgen voor een beschermd gebouw, een buurtweg,...

De erfgoedraad wil de restauratie van het orgel van de Abdijkerk en van de huisjes naast de kerk bespoedigd zien, dat er werk wordt gemaakt van de oprichting van een bezoekers- of belevingscentrum over de Abdijkerk, de historische site en haar omgeving, dat de contacten en samenwerking met de familie Van Saene worden heropgestart zodat het Huis van Saene terug kan worden opgenomen in een totaalplan en dat de beleving van de Kloosterweg als publieke ruimte wordt gemaximaliseerd. De drie huisjes moeten samen met het bezoekerscentrum het abdijmuseum vormen, waarvan er in het verleden al sprake was.

Wat bos en buurtwegen betreft, vindt de erfgoedraad het onder andere belangrijk om te starten met de opmaak van erfgoedbrochures voor de wandellussen, het peter- en meterschap over de opengestelde buurtwegen efficiënt organiseren en opmerkelijk bomen en bomen met een verhaal inventariseren tijdens deze legislatuur.