Ninoofse en Aalsterse reuzen verbroederen in reuzenstoet op Autovrije Zondag Claudia Van den Houte

05 september 2018

00u00 1 Ninove De reuzen van Ninove en Aalst zullen tijdens Autovrije Zondag, op 16 september, samen een reuzenstoet vormen. Er is die dag ook een lezing over reuzen.

Tijdens Autovrije Zondag zullen de reuzen in de kijker staan in Ninove. Eerst is er in de voormiddag een lezing in de Hospitaalkapel in de Burchtstraat over de reuzencultuur in Vlaanderen. Daar worden ook de reuzen uit Denderland en hun verhalen aan het publiek voorgesteld. De aanwezige reuzenverenigingen ondertekenen het erfgoedzorgplan van Reuzen in Vlaanderen vzw en worden zo toegevoegd aan de lijst van erkende reuzen. In de namiddag zullen de reuzen uit Aalst en Ninove samen te zien zijn in een reuzenstoet. Onder begeleiding van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Appelterre-Eichem trekken ze al dansend door de verkeersvrije straten van het centrum van Ninove, waar er die dag tal van activiteiten zijn voor Autovrije Zondag.

De reuzendag ‘Reuzen in Denderland’ is een organisatie van Erfgoedcel Denderland, de stad Ninove en VVV-Ninove vzw. “Reuzen zijn een deel van de Vlaamse traditie", vertelt Pieterjan Buggenhout, medewerker van Erfgoedcel Denderland. "De reuzencultuur wordt al eeuwenlang doorgegeven van de ene generatie op de andere en is dan ook terecht erkend op de ‘Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed’. Samen met de stad Ninove en de VVV Ninove vzw zet Erfgoedcel Denderland de reuzen uit de regio en de bijbehorende tradities graag in de kijker.”

De lezing is gratis, maar inschrijven is verplicht via www.erfgoedceldenderland.be. De reuzenstoet vertrekt om 14 uur in de centrumstraten van Ninove.