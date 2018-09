Ninia is twee nieuwe pop-upwinkels rijker Claudia Van den Houte

04 september 2018

20u28 1 Ninove Het Ninia Shopping Center in Ninove heeft twee nieuwe pop-upwinkels. Het gaat om NeoNail en CDKN, de winnaars van de wedstrijd 'Win your pop-up'.

AG Real Estate organiseerde deze zomer de wedstrijd 'Win your pop-up'. De deelnemers maakten kans om een winkeloppervlakte van zo'n 140 vierkante meter vier maanden lang gratis te mogen gebruiken in Ninia. Het Belgische label CDKN startte met het creëren van t-shirt met grappige citaten en biedt nu ook andere Belgische ontwerpers aan om deel te nemen aan het avontuur door hun creaties te verkopen in hun pop-ups. De NeoNail Concept Store is een manicuresalon waar particulieren en professionals ook een gevarieerd assortiment merkproducten kunnen vinden.

AG Real Estate wil met het project nieuwe concepten bekendmaken bij haar klanten. "Ook vinden we het belangrijk om een originele boost te geven aan de commercialisering van huurpanden en om het hart van Ninove nieuw leven in te blazen", zegt Sam Perneel, head of management retail. "Het beste scenario is dat de twee winnaars hun concept kunnen testen op de klanten van Ninia Shopping Center terwijl wij ons assortiment uitbreiden", aldus asset manager Bram Sibbens.