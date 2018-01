Ninia-actie beloont koppel dat elkaar beste kent 26 januari 2018

02u49 0 Ninove Het Ninia Shopping Center organiseert een wedstrijd voor Ninoofse koppels naar aanleiding van Valentijn. "Koppels kunnen zich vanaf nu inschrijven door een leuke anekdote uit hun relatie en een foto te sturen naar info_ninia@agrealestate.eu.

Uit alle inschrijvingen worden tien koppels geselecteerd die tijdens de finalenamiddag op 10 februari kunnen meedingen naar de hoofdprijs en zo het 'Ninia koppel 2018' kunnen worden", vertellen Benjamin Adam van de vereniging Maspoe en Jessica De Baudringhien, marketing manager bij Ninia. "De hoofdprijs is een romantische overnachting in een tophotel in Brugge, inclusief diner en ontbijt. Voor alle koppels die deelnemen aan de finale is er sowieso een troostprijs."





De finalenamiddag bestaat uit verschillende rondes en proeven en vindt vanaf 13 uur plaats in het shoppingcenter. De proeven worden aan elkaar gepraat door acteur Mout Uyttersprot - onder meer bekend van 'De Kotmadam' -, en zijn assistente. Het koppel dat elkaar het beste kent en/of de doeproeven samen het beste uitvoert gaat naar huis met de hoofdprijs. (CVHN)