Nieuwe winkel van Pronti opent binnenkort in Ninia Claudia Van den Houte

20 februari 2019

Ninove Het Ninia Shopping Center is binnenkort opnieuw een winkel rijker. Op zaterdag 16 maart opent Pronti een nieuwe winkel in Ninia.

Pronti is een winkelketen die schoenen, handtassen en reiskoffers verkoopt in België. Het merk ontstond in 1996 en bestaat vandaag uit meer dan vijftig winkels in België en het Groothertogdom Luxemburg. De winkelketen opent over zo’n drie weken een filiaal in Ninove. Het zal gevestigd zijn in de vroegere winkelruimte van speelgoedwinkel Bart Smit in Ninia.

Het is al de derde winkel die Ninia erop korte tijd bij krijgt. In december vestigde modeketen ‘Only’ zich in het winkelcentrum en verhuisde de Apple-shop en interieurwinkel ‘Pure Lifestyle’ naar Ninia. Het shopping center kon zo een deel van haar leegstand wegwerken. In september 2017 stonden nog één op de vijf winkelruimtes leeg in Ninia. Het winkelcentrum krijgt jaarlijks zo’n 3 miljoen shoppers over de vloer.