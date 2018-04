Nieuwe weg om verkeershinder door werken te verlichten 17 april 2018

02u35 0 Ninove Op de parking aan de Oude Kaai, naast het Twijnsterplein, heeft de stad een nieuwe weg of doorsteek aangelegd naar de Mallaardstraat.

Die moet de verkeershinder die is ontstaan door de werken in de binnenstad verlichten. "Tijdens de eerste week van de werken, nog voor de paasvakantie, hadden we gemerkt dat de verkeersdrukte zowel in de binnenstad als op de ring was toegenomen door de werken", vertelt schepen van Openbare Werken Henri Evenepoel (Open Vld). "Dat komt omdat er een belangrijke ontsluitingsweg richting Koning Boudewijnlaan is afgesloten. Na overleg met de politie hebben we beslist om de doorsteek in te voeren. Er was alleen plaats voor een doorsteek in enkele richting, van de Oude Kaai richting Mallaard. Het is niet de bedoeling om langs die baan een hoofduitweg uit Ninove te creëren. De hoofduitweg is nog steeds de Centrumlaan. Maar zeker tijdens de begin- en einduren van de scholen kan de doorsteek interessant zijn voor ouders die anders volledig de ring rond moesten om tot aan het Atheneum te geraken." De doorsteek blijft nog tot eind mei, wanneer de doorgang aan het kruispunt met de Oude Kaai en het kruispunt met de Mallaardstraat terug open is. Na de Graanmarkt wordt er verder gewerkt tot net voorbij de Pamelstraat, tot het bouwverlof. De Dreefstraat is de tweede fase, die loopt van na het bouwverlof tot november. Vanaf eind november wordt kruispunt de Passage aangepakt en van december tot maart het deel van de Weggevoerdenstraat tot de F. Tavernestraat. De werken in de binnenstad duren nog tot maart 2019. (CVHN)