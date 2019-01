Nieuwe voorbereidende werken voor heraanleg N8 starten op maandag 4 februari Claudia Van den Houte

25 januari 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op maandag 4 februari met een aantal voorbereidende werken voor de heraanleg van de Brakelsesteenweg (N8) in Ninove.

De Brakelsesteenweg wordt heraangelegd van net voorbij de Aardeweg tot net voorbij de Ziekhuizenstraat, rekening houdend met het geplande winkelpark Ninouter. AWV zal de N8 herinrichten met twee keerpunten en hoopt daarmee de Brakelsesteenweg veiliger te maken en het verkeer vlotter te laten verlopen. Voor de heraanleg kan starten, wordt de werf voorbereid. De aannemer sloopt eerst twee gebouwen en maakt een talud en keerwanden die rekening houden met de toekomstige breedte van de Brakelsesteenweg. Daarna komen de nutsmaatschappijen langs om de nutsleidingen voor gas, elektriciteit en telecommunicatie te verplaatsen.

Eén rijstrook wordt afgesloten. Het verkeer richting Brakel kan doorrijden. Het verkeer richting Ninove van Brakel wordt omgeleid via de Geraardsbergsesteenweg, de Nederhasselstraat, de Sint-Lambrechtstraat en de Outerstraat naar de N8. Het verkeer vanuit Geraardsbergen wordt omgeleid vanaf de Tabakslaan (N45) via de Joannes Baptiste van Langenhaeckestraat, de Paardeveldstraat, de Eichemstraat, de Cauterdreef, de Berrebroeckstraat en de Aardeweg naar de N8. Het zwaar en doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N42, de E40, de afrit Aalst/Ninove en de N45.

Weggebruikers houden best rekening met vertraging, zeker tijdens de spitsuren. De voorbereidende werken duren tot begin april 2019, afhankelijk van de weersomstandigheden.