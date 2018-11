Nieuwe roman Roel Richelieu Van Londersele speelt zich af in Ninove Claudia Van den Houte

24 november 2018

00u56 0 Ninove Auteur Roel Richelieu Van Londersele heeft zijn nieuwe roman ‘Reis naar mijn vader’ voorgesteld in ‘t Café op de Graanmarkt. Het verhaal speelt zich af in Ninove.

Roel Richelieu Van Londersele was de eerste stadsdichter van Gent, de stad waar hij woont. De auteur is echter geboren en getogen Ninovieter. “Ik heb tot mijn 21 jaar in Ninove gewoond en heb mijn jeugd hier dus doorgebracht”, vertelt hij.

Het boek gaat over een zoon en zijn ouders en de overlevingsstrijd van een kleine sigarenfabrikant. “Het is voor een groot deel autobiografisch. Mijn opa had een sigarenfabriekje langs de Denderhoutembaan - de naam ‘Vivalo’ prijkt nog altijd op de gevel - , dat mijn vader later overnam. Ik heb wel een aantal belangrijke zaken weggelaten of bijgevoegd. Zo heb ik het hoofdpersonage in mijn boek, Robbert Van Lierde, twee broers en een zus gegeven, omdat ik het niet leuk vond om enig kind te zijn.”

Zijn overleden vader speelt een belangrijke rol in het verhaal. “Het boek is een hommage aan mijn vader. Het is een poging om dicht bij mijn vader te komen.” ‘Reis naar mijn vader’ werd uitgegeven door Uitgeverij Houtekiet.