Nieuwe pekel- en zoutstrooier 10 februari 2018

De stad Ninove heeft een nieuwe pekel- en zoutstrooier om sneeuw en ijzel nog beter te kunnen bestrijden. "We scoorden al sterk op vlak van berijdbaarheid van de wegen in winterse omstandigheden, maar de smalle, bochtige straatjes of sommige woonwijken of sterke hellingen vormden nog een probleem voor onze tractoren en strooimachines", vertelt schepen Paul De Schepper (Samen). Werner Van Lancker van de technisch dienst beaamt: "De nieuwe pick-up heeft een korte draaicirkel, waardoor het makkelijker wordt om hellingen en smalle straten aan te pakken." "De technische dienst monteerde een sneeuwploeg op onze nieuwe 4x4 werktuigdrager, zodat ook fietspaden en kleine wegen voortaan geruimd worden voor er gestrooid wordt", zegt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen). "Op de werktuigdrager willen we achteraan een automatische zoutstrooier hangen, zodat we ook fietspaden sneller kunnen afwerken." (CVHN)