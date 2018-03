Nieuwe oorlogsgazet verschijnt maandag 23 maart 2018

De elfde Ninoofse Oorlogsgazet, met als centrale figuur Maurice Lievens, verschijnt maandag. Maurice Lievens (1886-1935), huisdokter in Ninove, maar tijdens de oorlog gemobiliseerd als legerarts, dankt zijn 'heldenstatus' aan het dagboek dat hij heeft bijgehouden en aan de tientallen foto's die hij heeft gemaakt. Ze zijn een unieke getuigenis van zijn leven en werken aan en achter het front. De dagboeken geven ook een zicht op een andere gruwel van de Groote Oorlog, namelijk de Spaanse griep. De Ninoofse Oorlogsgazet, een uitgave van de Erfgoedraad, is vanaf maandag 26 maart te koop in het oud stadhuis (Oudstrijdersplein), de bibliotheek (Graanmarkt), de dienst toerisme (Burchtstraat) en Standaard Boekhandel (Centrumlaan). Ze kost 1 euro. (CVHN)