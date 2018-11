Nieuwe Ninoofs Dialectwoordenboek vanaf 10 december te koop Claudia Van den Houte

21 november 2018

19u29 0 Ninove Het langverwachte nieuwe Ninoofs Dialectwoordenboek zal vanaf 10 december te koop zijn. Een dag eerder wordt het boek officieel voorgesteld.

In het voorjaar werd bekend dat er een nieuwe, volledig herwerkte uitgave van het boek zou komen, door dezelfde werkgroep als weleer. Het dialectwoordenboek ‘Algemieën Bekoest Nienofs’ verscheen in december 2000. De eerste 750 exemplaren waren al snel uitverkocht en volgde een tweede druk van 800 exemplaren. De werkgroep bleef verder verzamelen en de lijst groeide aan tot maar liefst 5.000 woorden.

“Dit dialectwoordenboek is véél meer geworden dan een klassiek woordenboek”, vertelt de werkgroep achter het Ninoofs Dialectwoordenboek. “Een dialecttaal komt pas echt tot uiting in zinnen en teksten. Als je mensen specifieke uitdrukkingen of spreuken uit hun streek hoort gebruiken, dan pas ervaar je hoe pittig en hoe levendig die taal toch wel is. Daarom werd het woordenboek uitgebreid met niet alleen meer dan 1.400 uitdrukkingen maar ook met verhaaltjes, legendes, recepten, en nog heel veel meer. Een stratenplan uit de jaren ’60 – ’70 met de oude straatnamen brengt je in de sfeer van toen.”

Het boek wordt op zondag 9 december om 10.30 uur voorgesteld in CC De Plomblom, Graanmarkt 12 in Ninove. Den Belleman opent met luide stem en dan volgt een uurtje Ninoofs amusement met volkspoëzie, korte toespraken en muzikale optredens onder andere van de groep ‘Vrijspel’. Er wordt ook een pittige sketch in dialect, typisch Ninoofse liederen en nog meer gebracht tijdens de voorstelling. De toegang is gratis.

Je kan het boek bestellen door 20 euro over te schrijven op het rekeningnummer BE50 1030 4995 9718 met vermelding van ‘Werkgroep Nienofs dialect’. Vanaf 10 december is het boek te koop in het Oud Stadhuis van Ninove, in de hospitaalkerk en ook in krantenwinkels, sommige cafés en andere handelszaken in het centrum van Ninove.